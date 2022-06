Résultat de la législative à Berck : en direct

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Berck ?

À Berck, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont de nature à faire le jeu de l'abstention à Berck. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 31,73% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 30,57% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.