Résultat des législatives 2024 à Hesdin (62140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les bulletins du Front populaire en question Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,91% des votes à Hesdin. Une poussée à compléter néanmoins avec les 15,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Hesdin Le score du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette législative. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 16 points sur place entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Hesdin ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori ce dimanche Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence un enjeu au niveau local pour le second tour de ces élections des députés 2024. Le parti frontiste va-t-il encore s'imposer à Hesdin, comme en 2022 ? Le Rassemblement national tirait déjà son épingle du jeu à Hesdin lors des législatives de l'époque. On retrouvait en effet Françoise Vanpeene devant ses concurrents au premier tour, avec 27,56% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 50,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,47%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Benoît Dolle (Rassemblement National) a collecté 43,16% des suffrages à Hesdin dimanche 30 juin 2024, pour le premier tour de l'élection législative. Philippe Fait (Ensemble !) et Blandine Drain (Union de la gauche) suivaient avec 28,48% et 17,91% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Benoît Dolle qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 42,34%, devant Philippe Fait avec 30,66% et Blandine Drain avec 14,73%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Hesdin : quelle évolution ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Hesdin, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 44,11%, plus bas de 9 points que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 53,75% des électeurs d'Hesdin (62) avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 53,2% pour les élections européennes de 2019. Pour information, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2024 à Hesdin L'une des clés de ce scrutin législatif est à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Le pourcentage de participation à Hesdin pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 55,89%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 542 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 68,68% avaient participé à l'élection. La participation était de 67,83% au premier tour, soit 1 046 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,39% au premier tour. Au second tour, 46,45% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Hesdin ce soir ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens d'Hesdin (62140).

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Hesdin Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Hesdin mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections législatives. Avec 34,54% de population active et une densité de population de 2379 habitants par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 25,45% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 324 €/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (7,47%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (17,22%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Hesdin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 11,94% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.