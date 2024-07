Résultat des législatives 2024 à Montreuil-sur-Mer (62170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Montreuil-sur-Mer ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix glanés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Montreuil-sur-Mer, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 22,33% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 21,97% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Montreuil-sur-Mer en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 16 points sur place entre 2022 et 2024. Quoi qu'il se passe, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel verdict final à Montreuil-sur-Mer pour le bloc présidentiel ce soir ? Il s'agit maintenant de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Montreuil-sur-Mer offrait aussi 37,00% pour Philippe Fait des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 21,97% des voix. Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote voyant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter, avec 67,40%, devant son adversaire Rassemblement National à 32,60%.

20:05 - Philippe Fait (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en avance avec 39,53% à Montreuil-sur-Mer aux législatives Philippe Fait (Majorité présidentielle) a obtenu 39,53% des suffrages à Montreuil-sur-Mer le 30 juin, pour le 1er round des élections législatives. Benoît Dolle (Rassemblement National) et Blandine Drain (Union de la gauche) suivaient grâce à, dans l'ordre, 27,56% et 22,33% des votants. Les électeurs de Montreuil-sur-Mer avaient opté pour un autre choix que ceux de la 4ème circonscription du Pas-de-Calais, puisque Benoît Dolle y arrivait en première place, avec cette fois 42,34% devant Philippe Fait avec 30,66% et Blandine Drain avec 14,73%.

19:21 - Le défi de la participation étudié attentivement à Montreuil-sur-Mer Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des scrutins électoraux passés. Les données montrent une participation de 67,01% lors du 1er tour des législatives 2024 à Montreuil-sur-Mer, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 1 458 personnes en âge de voter à Montreuil-sur-Mer, 53,43% avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 53,39% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Montreuil-sur-Mer ? L'abstention est indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Montreuil-sur-Mer s'élevait à 67,01%, dimanche dernier. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 466 personnes en âge de voter au sein de la commune, 73,87% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 74,42% au second tour, ce qui représentait 1 091 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,21% au premier tour. Au deuxième tour, 51,03% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Montreuil-sur-Mer ?

17:29 - Élections à Montreuil-sur-Mer : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Montreuil-sur-Mer, les élections sont en cours. Avec ses 1 893 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 259 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (57,74%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,38% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 045 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,21%, annonçant une situation économique précaire. Montreuil-sur-Mer incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.