Résultat des législatives 2024 à Étaples : les premiers chiffres du 2e tour

À Étaples, la participation constitue l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la commune, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 57,98%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,75% au premier tour. Au deuxième tour, 39,69% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 69,51% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 72,6% au second tour, c'est-à-dire 5 819 personnes. La nouvelle perception de la vie politique est de nature à ramener les habitants d'Étaples dans les bureaux de vote.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Étaples

Au cœur de la campagne électorale législative, Étaples est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 10 930 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 585 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (70,14%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 28,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 009 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 18,23%, annonçant une situation économique fragile. À Étaples, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.