Résultat des législatives à Bezannes : l'élection 2024 en direct

L'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif à Bezannes (51430). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,34% au premier tour. Au deuxième tour, 46,39% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Bezannes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 83,03% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 82,95% au deuxième tour, soit 2 005 personnes.

08:02 - Premier tour des législatives à Bezannes : horaires des 3 bureaux de vote

Ce dimanche 30 juin 2024, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour mémoire, les précédentes élections législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc présidentiel, du Nouveau Front populaire, du bloc de l'extrême-droite arrivera à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la ville ? Les 3 bureaux de vote de la ville de Bezannes (de Ecole Sylvain Lambert à Salle Municipale) sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour recevoir les votants. Pour connaître les résultats à Bezannes, rendez vous ici dès 20h.