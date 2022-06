Résultat de la législative à Bezouce : 2e tour en direct

En direct

18:41 - La Nouvelle union populaire était arrivée en 3e position à Bezouce dimanche dernier Les inscrits de Bezouce avaient offert 17,07% de leurs voix aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés il y a une semaine, pour le 1er round de la législative. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. À Bezouce, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,99%, 2,14%, 1,57% et 2,64% le 10 avril. La Nupes partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 24,34% à Bezouce pour ce premier tour des législatives.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Bezouce ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques électorales des territoires. La candidature Rassemblement National a obtenu 39,39% des voix pour le 1er tour de la législative dimanche 12 juin. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent respectivement 20,37% et 17,07% des votes.

13:30 - À Bezouce, le chiffre clé de ces législatives reste l'abstention Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour le second tour des législatives ? Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 54,56% des votants de Bezouce au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,89% au second round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second tour contre 44,6% au second tour des législatives de 2012.