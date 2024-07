Résultat des législatives 2024 à Uzès : les premiers chiffres du 2e tour

À Uzès, l'une des clés des législatives est incontestablement l'abstention. Le taux de participation à Uzès était de 64,58% pour le premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 68,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. La participation était de 69,53% au premier tour, c'est-à-dire 4 800 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,74% au premier tour. Au deuxième tour, 44,74% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient de nature à ramener les citoyens d'Uzès vers les urnes.

17:29 - Élections législatives à Uzès : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Uzès est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 8 379 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 247 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 978 foyers fiscaux. Dans la commune, 25% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 15,76% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 729 résidents étrangers, Uzès se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2171,02 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,43%, révélant une situation économique précaire. Pour finir, Uzès incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.