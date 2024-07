Résultat des législatives 2024 à Saint-Gervasy (30320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Quel résultat pour à gauche au terme de ces législatives 2024 ? Le Front populaire qui s'avance en 2024 a accumulé les votants des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour ce dimanche. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 17,79% des suffrages à Saint-Gervasy. Une somme à compléter néanmoins avec les 16,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 48,02% à l'époque.

20:58 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Saint-Gervasy L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà gagné 17 points sur place entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Saint-Gervasy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence observé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a l'espoir de s'imposer. Le RN parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Saint-Gervasy il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Laurence Gardet qui se plaçait en tête au premier tour avec 43,30% dans la commune. Mais c'est finalement Philippe Berta (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait séduit les électeurs de Saint-Gervasy au second tour, avec 51,98%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,02%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Saint-Gervasy ce dimanche ? Sylvie Josserand (Rassemblement National) a engrangé 60,22% des voix à Saint-Gervasy dimanche 30 juin, au soir du premier tour de l'élection législative. En seconde place, Nicolas Cadène (Front populaire) captait 17,79%. Enfin, Aurélien Colson (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 14,86% des votants. Sylvie Josserand était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 42,07%, devant Nicolas Cadène avec 28,77% et Aurélien Colson avec 20,73%.

19:21 - Au moment des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Saint-Gervasy ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? À Saint-Gervasy, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 27,04%, inférieur à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 436 inscrits sur les listes électorales à Saint-Gervasy, 41,99% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 45,41% il y a 5 ans. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Saint-Gervasy ? À Saint-Gervasy, le taux d'abstention est indéniablement l'un des critères clés du scrutin législatif 2024. L'abstention était de 27,04% à Saint-Gervasy lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,5% au premier tour et 59,41% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Gervasy ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 438 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,32% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,58% au premier tour. Les études révèlent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Saint-Gervasy ?

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Gervasy : tour d'horizon démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Gervasy mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 267 hab/km² et 46,96% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,95% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,78%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 658 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,85%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,02%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Gervasy mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,04% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.