Résultat de la législative à Bouillargues : en direct

12/06/22 11:03

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bouillargues sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:03 - Quelques données clés pour les législatives à Bouillargues Bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce premier volet des législatives à Bouillargues, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On dénombre 12 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 5 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Bouillargues

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bouillargues comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Gard

Tête de liste Liste Françoise Dumas Ensemble ! (Majorité présidentielle) Yoann Gillet Rassemblement National Sarah Ausseil Divers droite Erick Cavaglia Reconquête ! Evrard Zaouche Divers Véronique Gardeur-Bancel Les Républicains Isabelle Leclerc Divers extrême gauche Yannick Cogo Ecologistes Naïma Ouateli Divers Charles Menard Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Moula Divers Sylvie Danjou Ecologistes

Législatives 2022 à Bouillargues : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,95% des voix au premier tour à Bouillargues, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 25,08% et 15,42% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Bouillargues gratifiée de 53,35% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 46,65% des votes. Les citoyens de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Bouillargues (30) seront amenés à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.