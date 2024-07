Résultat des législatives 2024 à Beaucaire : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Les enjeux locaux de Beaucaire : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Beaucaire, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Dans la commune, 19,02% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,21% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 773 € par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,29% et d'une population étrangère de 15,10% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Beaucaire mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,26% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.