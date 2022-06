Résultat de la législative à Bourbon-l'Archambault : 2e tour en direct

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer glaner 41,03% à Bourbon-l'Archambault avant le premier tour des législatives. C'est en effet l'addition des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 52,12% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la première marche.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Bourbon-l'Archambault ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Grâce à 52,12% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Bourbon-l'Archambault dimanche 12 juin au soir du premier round de l'élection législative. Elle a coiffé au poteau les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui décrochent respectivement 16,22% et 11,29% des votes.