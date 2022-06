Résultat de la législative à Bourbon-l'Archambault : en direct

12/06/22 10:59

L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Bourbon-l'Archambault et il y a encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 24,6% des suffrages au premier tour à Bourbon-l'Archambault, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 21,6% et 18,1% des votes. Avec l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 55,2% des votes face à Marine Le Pen (44,8%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un représentant de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Les inscrits sur les listes électorales de Bourbon-l'Archambault (03) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ?