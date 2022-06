Résultat de la législative à Bourg-lès-Valence : en direct

17:07 - À Bourg-lès-Valence, des sondages tout aussi valables ?

Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Bourg-lès-Valence dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière présidentielle à Bourg-lès-Valence avec 26,84% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 23,33%, surclassant Marine Le Pen à 22,61% et Éric Zemmour à 7,2%.