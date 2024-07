Résultat des législatives 2024 à Cornas (07130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la Nupes aux législatives il y a deux ans à Cornas : 38,54% au second tour L'autre interrogation qui accompagne ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire dès le premier tour. Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Cornas, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20,2% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 21,02% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 38,54% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a à peu près rien gagné à Cornas A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces législatives sera très commenté. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Cornas semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont profité de cette poussée...

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant au second tour Le nombre de votes en faveur du RN sera en conséquence très observé pour le second tour de ces élections législatives 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de gagner l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Cornas, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,12% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 28,83% pour Olivier Dussopt (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 61,46%. Olivier Dussopt s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche D'après les projections finales dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait s'arroger moins de 250 députés au terme des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité conserveraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Grâce à 42,16% des bulletins de vote, Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Cornas, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative. En 2e position, Michèle Victory (Nouveau Front populaire) captait 20,2%. Enfin, Laurence Heydel Grillere (Ensemble ! - Majorité présidentielle) ramassait 16,24% des électeurs. C'est aussi Vincent Trebuchet qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 35,75%, devant Michèle Victory avec 24,97% et Laurence Heydel Grillere avec 17,43%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Cornas ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. À Cornas, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 a atteint 26,36%, inférieur de 12 points à celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, sur les 1 989 inscrits sur les listes électorales à Cornas, 38,86% avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 43,66% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Cornas ? À Cornas, l'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le taux d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Cornas a atteint 26,36%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,82% au premier tour et 50,13% au second tour. Au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,31% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 14,94% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à impacter la participation à Cornas (07130).

17:29 - Cornas : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la commune de Cornas, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,47% et une densité de population de 265 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,29%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 027 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,70%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,05%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cornas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,07% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.