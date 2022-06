En direct

18:45 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Bourges ? Dans les 59 bureaux de vote de Bourges, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait atteint 23,97% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,58% et 2,08% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 30,63% à Bourges pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Bourges ? Lors de la dernière échéance, à Bourges, Emmanuel Macron achevait la course en tête au 1er tour de l'élection présidentielle avec 30,98% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,97%, puis Marine Le Pen avec 17,67% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,89%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront probablement remettre en question cette donne à Bourges dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve. Le RN, lui, a courru après les 20%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Bourges ? À Bourges, le niveau d'abstention sera sans nul doute un critère fort de ce scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 64,21% dans la ville. La participation était de 65,25% au premier tour, soit 28 528 personnes. La perte de pouvoir d'achat pourrait favoriser l'abstention à Bourges (18000).

11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives, un élément essentiel à Bourges ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? A l'occasion des législatives de 2017, 43,3% des personnes aptes à participer à une élection à Bourges avaient participé à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 38,52% au second round.