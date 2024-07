Résultat des législatives 2024 à la Chapelle-Saint-Ursin (18570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - La gauche unie a fait 57,65% au second tour il y a deux ans La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de rassembler une partie importante des électeurs en France. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des votes qu'a glanés l'ensemble au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 25,72% des suffrages à la Chapelle-Saint-Ursin. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 41,58% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 57,65% à l'époque.

20:58 - 19 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à la Chapelle-Saint-Ursin La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 19 points à la Chapelle-Saint-Ursin entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à la Chapelle-Saint-Ursin ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi très observé pour le second tour de cette législative 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Contrairement à l'élection de 2022, le RN a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à la Chapelle-Saint-Ursin, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,41% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 41,58% pour Nicolas Sansu (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 57,65%. Nicolas Sansu remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à la Chapelle-Saint-Ursin Bastian Duenas (Rassemblement National) a rassemblé 41,66% des suffrages à la Chapelle-Saint-Ursin le 30 juin dernier, au soir du premier tour de la législative. Nicolas Sansu (Union de la gauche) et Gabriel Behaghel (Majorité présidentielle) suivaient en ramassant 25,72% et 24,09% des électeurs à l'échelle de la métropole. Bastian Duenas était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Participation à la Chapelle-Saint-Ursin : un sursaut par rapport aux élections européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? À la Chapelle-Saint-Ursin, le taux de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 était de 67,67%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 53,56% au niveau de la Chapelle-Saint-Ursin (18). Le taux de participation était de 53,85% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à la Chapelle-Saint-Ursin lors du 2e tour des législatives ? L'un des critères principaux des législatives 2024 est indiscutablement le niveau de participation. Dans la ville, 67,67% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,64% au premier tour et 49,74% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à la Chapelle-Saint-Ursin ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 3 055 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,89% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 77,81% au deuxième tour, soit 2 378 personnes. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à la Chapelle-Saint-Ursin ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à la Chapelle-Saint-Ursin La structure démographique et socio-économique de la Chapelle-Saint-Ursin définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,25% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,18%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 578 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,49%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,14%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Chapelle-Saint-Ursin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,98% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.