Résultat des législatives 2024 à Plaimpied-Givaudins (18340) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Les bulletins du Front populaire convoités Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Plaimpied-Givaudins, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 20,22% des votes dans la localité. Une percée à affiner néanmoins avec les 27,36% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par le RN à Plaimpied-Givaudins Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure localement pour ces élections. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont atteint plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 19 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Plaimpied-Givaudins pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très observé. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Plaimpied-Givaudins, contrairement à 2022 ? Au moment de donner ou non une majorité à la France à l'époque, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Plaimpied-Givaudins, cumulant 19,61% des voix sur place, contre 36,56% pour Loïc Kervran (LREM). Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche avec 62,43% contre 37,57% pour les perdants. Loïc Kervran remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Plaimpied-Givaudins A l'occasion du premier tour de la législative dimanche 30 juin, les électeurs de Plaimpied-Givaudins ont placé en tête Pierre Gentillet (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 38,84% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Loïc Kervran (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Emma Moreira (Union de la gauche) avec respectivement 34,29% et 20,22% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Pierre Gentillet accumulant cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Elections à Plaimpied-Givaudins : quelles leçons tirer de l'abstention ? Au cours des scrutins électoraux passés, les 2 175 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Plaimpied-Givaudins a été de 26,35%, moins élevé que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait en effet 44,14% au sein de Plaimpied-Givaudins (18). L'abstention était de 44,78% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Plaimpied-Givaudins À Plaimpied-Givaudins, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est sans nul doute l'abstention. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Plaimpied-Givaudins s'élevait à 73,65%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,62% au premier tour. Au deuxième tour, 48,95% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 616 personnes en âge de voter dans la commune, 79,47% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,96% au premier tour, ce qui représentait 1 276 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Plaimpied-Givaudins ?

17:29 - Plaimpied-Givaudins : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population de Plaimpied-Givaudins sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,62% et une densité de population de 48 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2493,11 € par mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 854 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,95%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,21%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Plaimpied-Givaudins mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,72% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.