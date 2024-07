Résultat des législatives 2024 à Fussy (18110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Fussy, qui va raffler les 24,93% de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,93% des votes à Fussy. Une évolution de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - À Fussy, des candidats RN favoris au second tour ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très commenté. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national lors des dernières élections au niveau national, soit 15 points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs conquis par le mouvement à Fussy s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. Suffisamment pour annoncer une implantation durable du parti dans la localité, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc présidentiel il y a deux ans Revenir sur le dernier scrutin législatif semble aussi une évidence au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Fussy, le RN finissait aussi à la seconde position sur le podium, 22,85% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 40,73% pour François Cormier Bouligeon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 60,72%. François Cormier Bouligeon conservait donc son avance sur place.

20:05 - À Fussy, les résultats des législatives aussi justes aujourd'hui ? D'après les projections des instituts établies depuis le premier tour, l'extrême droite devrait décrocher moins de 250 sièges au terme des législatives. La coalition de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats du bloc centriste garderaient une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Avec 37,26% des votes, François Cormier-Bouligeon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Fussy, dimanche 30 juin dernier au soir du premier tour de la législative. Ugo Iannuzzi (Rassemblement National) et Hugo Lefelle (Front populaire) suivaient avec 36,33% et 24,93% des votants à l'échelle municipale. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la commune, puisque c'est Ugo Iannuzzi qui s'y taillait la part du lion, avec 39,94% devant François Cormier-Bouligeon avec 33,01% et Hugo Lefelle avec 25,22%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Fussy lors des derniers scrutins L'étude des derniers scrutins électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Le 1er tour des législatives 2024 à Fussy a connu une participation de 70,17%, supérieure de 18 points à celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 52,76% des personnes aptes à participer à une élection à Fussy avaient en effet pris part à l'élection, contre un taux de participation de 54,66% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Fussy, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Fussy ? Dans la ville, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 29,83%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,00% au premier tour. Au deuxième tour, 53,3% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 24,66% au second tour. Les jeunes générations manifestent souvent une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Fussy ?

17:29 - Dynamique électorale à Fussy : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Fussy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 932 logements pour 1 938 habitants, la densité de la ville est de 178 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 87 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 128 foyers fiscaux. Dans la commune, 22% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 41,09% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,16% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 9,25%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2121,61 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Fussy, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.