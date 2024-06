Résultat des législatives à Brié-et-Angonnes : l'élection 2024 en direct

L'observation des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 35,87% des inscrits sur les listes électorales de Brié-et-Angonnes. L'abstention était de 40,6% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,66% au premier tour. Au second tour, 48,08% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Brié-et-Angonnes pour les élections législatives ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 17,8% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 15,87% au premier tour.

08:02 - Bureaux de vote à Brié-et-Angonnes : les horaires d'ouverture

Les 2 bureaux de vote de la ville de Brié-et-Angonnes sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Ce jour d'élection, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Brié-et-Angonnes ont voté lors des européennes. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, 89 sièges de députés avaient été attribués au RN à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de l'extrême-droite, du bloc présidentiel, du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...) parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Brié-et-Angonnes (38320) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.