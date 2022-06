Résultat de la législative à Brou : en direct

12/06/22 11:15

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de cette 1re étape des législatives 2022 à Brou, jusqu'à la communication des résultats. On trouve 9 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 34,56% des votes au premier tour à Brou. La finaliste perdante de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,89% et 10,31% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Brou avec 51,86% des votes, laissant ainsi 48,14% des voix à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Les habitants de Brou (28160) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.