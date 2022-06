Résultat de la législative à Cabestany : en direct

12/06/22 17:19

13 candidats ont voulu se faire élire dans l'unique circonscription de Cabestany ce 12 juin, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau d'impétrants au-dessus de celui des autres circonscriptions. Et les 8169 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 9 bureaux de vote et faire leur choix pour cette 1re manche.

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les législatives de 2017, 56,84% des personnes habilitées à voter à Cabestany avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 49,35% pour le second tour.

Le taux de participation constituera indéniablement l'un des facteurs principaux des législatives à Cabestany. La crainte d'une résurgence de l'épidémie de covid-19 ainsi que ses conséquences en matière sanitaire et économique pourraient entre autres détourner l'attention des citoyens de Cabestany (66330) du vote. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,23% au niveau de la ville. La participation était de 77,24% au premier tour, c'est-à-dire 6 310 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

A l'issue du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Cabestany, Marine Le Pen accostait en tête avec 29,2% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,14%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 18,27% et Éric Zemmour à 10,2%. Les tendances nationales des dernières semaines modifieront probablement ces équilibres lors des législatives à Cabestany au 1er tour. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29,20% des votes au premier tour à Cabestany, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22,14% et 18,27% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Cabestany avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 53,09% des votes, abandonnant par conséquent 46,91% des suffrages à Emmanuel Macron. Les votants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel candidat les électeurs votant à Cabestany mettront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?