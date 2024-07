Résultat des législatives 2024 à Perpignan : les premiers chiffres du 2e tour

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. À Perpignan, le pourcentage de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 a atteint 61,11%, plus élevé de 15 points que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage de participation s'était effectivement hissé à 46,93% des inscrits sur les listes électorales de Perpignan. Le taux de participation était de 46,4% pour les élections européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

La participation constitue indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans l'agglomération, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 61,11%. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 66,89% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 69,26% au premier tour, c'est-à-dire 47 287 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,93% au premier tour. Au second tour, 41,14% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Perpignan ce soir ? Les jeunes manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Perpignan ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Perpignan

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Perpignan regorge de diversité et d'activités. Avec ses 119 656 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 12 454 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 76 414 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (41,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Perpignan forme une communauté diversifiée, avec ses 14 641 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2035,91 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,08%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Perpignan montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.