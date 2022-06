Résultat de la législative à Caissargues : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Caissargues sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Caissargues. En direct 17:28 - Quelle issue pour le second tour des élections à Caissargues ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle du pays ont souvent tendance à dissimuler des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Caissargues. La candidature Rassemblement National a raflé 33,56% des votes au soir du premier round des législatives dimanche 12 juin. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 30,1% et 15,51% des suffrages. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer le résultat des législatives à Caissargues ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Dimanche dernier, 49,84% des inscrits sur les listes électorales de Caissargues avaient pris part au scrutin. L'analyse des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,07% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 80,28% au premier tour, soit 2699 personnes. 10:30 - Les données clés des législatives 2022 à Caissargues Pour cette 2e manche des élections législatives à Caissargues, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 - Mairie à Foyer F Bedos Bv3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour débuter le décompte des voix. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours bataillent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultats des législatives 2022 à Caissargues - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Caissargues aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Gard

Tête de liste Liste Françoise Dumas Ensemble ! (Majorité présidentielle) Yoann Gillet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Caissargues - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Caissargues

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Caissargues Yoann Gillet (Ballotage) Rassemblement National 31,65% 33,56% Françoise Dumas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,21% 30,10% Charles Menard Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,93% 15,51% Erick Cavaglia Reconquête ! 6,22% 7,51% Véronique Gardeur-Bancel Les Républicains 5,82% 6,66% Sylvie Danjou Ecologistes 2,01% 2,18% Yannick Cogo Ecologistes 1,26% 1,27% Isabelle Leclerc Divers extrême gauche 0,92% 0,61% Sarah Ausseil Divers droite 0,91% 1,51% Evrard Zaouche Divers 0,71% 0,18% Alain Moula Divers 0,71% 0,73% Naïma Ouateli Divers 0,66% 0,18% Participation au scrutin Circonscription Caissargues Taux de participation 41,75% 49,84% Taux d'abstention 58,25% 50,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,95% Nombre de votants 37 306 1 685

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Caissargues. La candidature Rassemblement National décroche la première place chez les 3381 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription du Gard résidant à Caissargues. Yoann Gillet a réuni 34% des suffrages. Il précède Françoise Dumas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Charles Menard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 30% et 16% des voix. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 50% (soit 1 696 non-votants). Le résultat final de la législative à l'échelle de la 1ère circonscription du Gard résultera du comportement de vote des électeurs des 10 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Caissargues : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Caissargues (Gard) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Caissargues. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 15% des voix. Le choix des habitants de Caissargues était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (51% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 49% des suffrages.