Résultat de la législative à Carnoux-en-Provence : en direct

12/06/22 17:18

Pour ces nouvelles élections de 2022 à Carnoux-en-Provence, les 4 bureaux de vote (de Salle du Mont Fleuri à Gymnase Ignace Heinrich) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 15 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit légèrement plus que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. En 2017, pendant les législatives, sur les 5 615 inscrits sur les listes électorales à Carnoux-en-Provence, 61,41% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 55,48% au tour deux.

L'une des clés de ces législatives sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention à Carnoux-en-Provence. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 5 335 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 25,42% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 26,43% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Quel impétrant à l'hémicycle installeront en pole position des résultats des législatives les habitants de Carnoux-en-Provence à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32,1% des votes au premier tour à Carnoux-en-Provence. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 24,0% et 14,1% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Carnoux-en-Provence avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 54,6% des voix, laissant par conséquent 45,4% des voix à Emmanuel Macron. Les administrés de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?