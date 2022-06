Résultat de la législative à Cassis : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Cassis dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cassis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Cassis ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Cassis ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Cassis avec 33,67% des suffrages exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 22,14%, devant Éric Zemmour à 14,64% et Jean-Luc Mélenchon à 10,53%. 14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Cassis L'un des critères décisifs du scrutin législatif sera indiscutablement le taux d'abstention à Cassis. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique sont capables de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Cassis (13260). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,84% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 25,65% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention à Cassis peut-elle encore augmenter aux élections législatives 2022 ? Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, parmi les 6 695 personnes en âge de voter à Cassis, 55,52% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 52,08% au round deux. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Cassis ? Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de vivre ce premier volet des législatives 2022 à Cassis, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On compte 15 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Cassis

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cassis comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste François Otchakovsky Divers extrême gauche Simon Lachique Ecologistes Aurélien Michel Divers Rebia Benarioua Divers gauche Laurence Leguem Reconquête ! Lucas Trottmann Nouvelle union populaire écologique et sociale Hélène Knezevic Droite souverainiste Roland Giberti Les Républicains Jean Reynaud Régionaliste Bertrand Mas-Fraissinet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Giovanni Schipani Divers droite Coralie Raynaud Divers extrême gauche Daniel Combo Ecologistes Amélie Bregeon Divers centre Joëlle Mélin Rassemblement National

Législatives 2022 à Cassis : les enjeux

Les électeurs de Cassis (13) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 34% des votes au premier tour à Cassis. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 22% et 15% des voix. Le choix des votants de Cassis était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (58% des suffrages), abandonnant donc 42% des votes à Marine Le Pen.