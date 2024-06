Résultat des législatives à Cers : l'élection 2024 en direct

12:06 - Election à Cers : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Cers. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,29% au premier tour. Au second tour, 41,8% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, sur les 2 118 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,59% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 76,77% au premier tour, c'est-à-dire 1 626 personnes.