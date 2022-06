En direct

19:05 - Sur quel candidat vont converger les voix de gauche à Ceyreste ? Dans les 3 bureaux de vote de Ceyreste, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 14,55% des suffrages en avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,7% et 1,07% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,77% à gauche, sans compter le score de Mélenchon.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ceyreste ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Ceyreste. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Or le président avait obtenu 24,04% des voix à Ceyreste, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% en France. Marine Le Pen était grimpée à 28,71% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,55% (contre 22%).

14:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Ceyreste À Ceyreste, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés des élections législatives 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,42% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 21,43% au premier tour. La peur d'un retour de la pandémie de covid serait de nature à priver les isoloirs de leurs citoyens à Ceyreste.

11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Ceyreste en 2017 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4 764 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les précédentes élections législatives, 55,26% des personnes habilitées à voter à Ceyreste avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 50,0% au second round.