Résultat de la législative à Champagné : 2e tour en direct

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Champagné sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Champagné. En direct 17:22 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée à Champagné Grâce à 33,79% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Champagné le 12 juin dernier lors du premier round des élections législatives. La candidature Rassemblement National récupère 28,04% des voix. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 14,49% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Champagné, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des élections passées ? Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 81,93% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 80,83% au premier tour, ce qui représentait 2053 personnes. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Dimanche dernier, 53,22% des personnes en âge de participer à une élection à Champagné avaient déserté les urnes. 10:30 - Les habitants de Champagné ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où vous pourrez suivre ce deuxième round des législatives à Champagné, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont en lice les finalistes qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de deuxième tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Champagné - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Champagné aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Marietta Karamanli Nouvelle union populaire écologique et sociale Angéline Furet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Champagné - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Champagné

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champagné Marietta Karamanli (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,53% 33,79% Angéline Furet (Ballotage) Rassemblement National 20,94% 28,04% Alexandra Monet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,79% 14,49% François Le Forestier Les Républicains 8,61% 12,52% Muriel Cabaret Divers gauche 6,70% 3,77% Olivier Beslier Reconquête ! 2,85% 2,49% Marylin Zbirou Ecologistes 2,52% 2,66% Eric Trochon Droite souverainiste 1,38% 0,77% Thomas Hubert Divers extrême gauche 0,88% 1,03% Serge Jover Divers extrême gauche 0,55% 0,43% Vincent Picavez Divers extrême gauche 0,25% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Champagné Taux de participation 42,85% 46,78% Taux d'abstention 57,15% 53,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39% 0,42% Nombre de votants 35 682 1 190

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Champagné. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 2544 électeurs votant dans la 2ème circonscription de la Sarthe habitant à Champagné. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Sarthe s'établit à 47%. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 31 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Champagné. Marietta Karamanli a réuni 34% des voix à l'échelle de la ville. Elle arrive devant Angéline Furet (Rassemblement National) et Alexandra Monet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent dans l'ordre 28% et 14% des suffrages.

Législatives 2022 à Champagné : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 891 habitants de Champagné (72) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 32% des votes au premier tour à Champagné, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 18% des voix. Le choix des citoyens de Champagné était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (50% des suffrages), abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 50% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.