19:52 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Châtillon-sur-Cher ?

Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Châtillon-sur-Cher, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat avait cumulé 15,65% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,79% et 1,29% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 19,73% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Châtillon-sur-Cher.