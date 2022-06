Résultat de la législative à Chavagne : 2e tour en direct

17:27 - À Chavagne, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête

Avec 36,63% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Chavagne lors du premier tour des législatives dimanche 12 juin. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National obtiennent respectivement 33,52% et 13,94% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés.