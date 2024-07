Résultat des législatives 2024 à Bruz : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Les défis socio-économiques de Bruz et leurs implications électorales

La composition démographique et socio-économique de Bruz définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,03% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 600 hab/km² et 46,4% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 390 euros/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 6 980 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,45%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,48%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 11,27% à Bruz, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.