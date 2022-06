Résultat des législatives à Chocques - Election 2022 (62920) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Chocques

Le résultat des élections législatives 2022 à Chocques est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Le résultat de la législative à Chocques a été publié par le ministère de l'Intérieur. A l'échelle de la ville, Caroline Parmentier a accumulé 44% des voix. Amandine Bonifacio (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramassent 16% et 14% des voix. La participation parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 43%. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Chocques. Les habitants de 31 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chocques Caroline Parmentier Rassemblement National 30,72% 43,75% Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,91% 13,94% Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,99% 15,77% Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants 9,63% 6,15% Stéphane Saint-André Divers gauche 7,75% 9,23% Fanny Judek Reconquête ! 2,74% 2,02% Abdellah Baïk Ecologistes 2,06% 1,35% Matthieu Pinchon Divers droite 1,84% 1,83% Corinne Martin Ecologistes 1,72% 1,73% Charlotte Matton Droite souverainiste 1,72% 1,54% Jacques Delaire Divers extrême droite 1,02% 0,96% Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche 0,82% 0,87% Julien Guaquier Divers 0,52% 0,29% Valentin Brasseur Divers 0,45% 0,38% Zaïna Fellaha Divers 0,13% 0,19% Participation au scrutin Circonscription Chocques Taux de participation 48,15% 43,27% Taux d'abstention 51,85% 56,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,66% Nombre de votants 38 578 1 060

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chocques sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Chocques ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Chocques comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait cumulé 13,2% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,17% et 1,17% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 15,54% à Chocques pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Chocques ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces indications des dernières heures rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Chocques au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 19,51% des voix à Chocques, à l'issue de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national accumulait 48,31% des voix contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,2% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Chocques ? Le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif à Chocques. La guerre en Ukraine est capable d'inciter les citoyens de Chocques à rester chez eux. Pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,04% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 70,61% au premier tour, ce qui représentait 1 742 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Chocques à l'occasion des élections législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des précédentes élections. Pendant les dernières législatives, sur les 2 507 personnes en âge de voter à Chocques, 42,8% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 37,18% au dernier round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Chocques Bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce premier tour des législatives à Chocques, jusqu'à la révélation des résultats. Sont en lice 15 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Chocques : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 48% des voix au premier tour à Chocques, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 20% et 13% des voix. Le choix des administrés de Chocques était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (69% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 32% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 2 868 citoyens de Chocques seront invités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ?