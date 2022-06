Résultat de la législative à Cilaos : en direct

En direct

19:22 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Cilaos ? Avec un score de 49,53% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était bornée à Cilaos. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,17% et 0,89% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer un total théorique de 51,59% à Cilaos pour ces légilsatives.

16:30 - À Cilaos, des sondages aussi convaincants ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Cilaos au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le président sortant avait obtenu 14,38% des voix à Cilaos, lors du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait enregistré 25,07% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 49,53% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Cilaos L'un des facteurs forts du scrutin législatif sera le niveau de participation à Cilaos. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz pourraient bénéficier à l'abstention à Cilaos. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 980 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 44,86% étaient restées chez elles. L'abstention était de 55,52% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Cilaos en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des derniers scrutins, les 5 575 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, sur les 4 980 personnes en âge de voter à Cilaos, 64,3% avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 70,9% pour le second round.