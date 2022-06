En direct

20:02 - Que vont trancher les supporters de gauche à Cintré ? Les votants de Cintré avaient donné 24,62% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er tour de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,55% et 2,45% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 10% à gauche (en plus du vote Mélenchon).

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Cintré ? Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée à Cintré avec 34,83% des suffrages exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 24,62%, devant Marine Le Pen à 16,43% et Yannick Jadot à 7,55%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute bouleverser cette donne et donc le résultat des législatives à Cintré, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces élections législatives à Cintré L'un des critères forts de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation à Cintré. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable d'impacter les choix que feront les habitants de Cintré (35310). A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 83,59% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 82,72% au premier tour, ce qui représentait 1 455 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Cintré en 2017 ? L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Pendant les précédentes législatives, 49,43% des personnes aptes à voter à Cintré avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 42,15% au deuxième tour. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.