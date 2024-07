Résultat des législatives 2024 à la Chapelle-Thouarault (35590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au second tour, un score de 56,06% pour la gauche il y a deux ans La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. L'avance s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à la Chapelle-Thouarault, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 42,38% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score plus élevé de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 56,06% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à la Chapelle-Thouarault ? Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à la Chapelle-Thouarault ce dimanche 7 juillet ? L'addition est assez risquée, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 11 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à la Chapelle-Thouarault ? Ce premier panorama établi au premier tour est immanquablement à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Au premier tour des législatives à l'époque, La Chapelle-Thouarault, déjà couverte par la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, avait en revanche vu le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 41,16%, alors que le RN, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera derrière à 14,49%. La Chapelle-Thouarault optera d'ailleurs encore pour Claudia Rouaux au second tour, finalement à la première place localement avec 56,06%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,94%.

20:05 - Quel résultat au 2e tour des législatives à la Chapelle-Thouarault ? Selon les projections des instituts de sondages rendues publiques à la fin de la campagne, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union de la gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre sécuriseraient une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Le 30 juin dernier, les habitants de la Chapelle-Thouarault ont préféré Claudia Rouaux (Nouveau Front populaire), à qui ils ont accordé 42,38% des voix. En 2e position, Virginie d'Orsanne (Rassemblement National) obtenait 25,78%. Enfin, Charlotte Faillé (Ensemble !) captait 24,87% des électeurs. Claudia Rouaux était aussi en tête dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, avec cette fois 36,77%, devant Charlotte Faillé avec 29,71% et Virginie d'Orsanne avec 28,12%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à la Chapelle-Thouarault ? L'analyse des précédentes consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. À la Chapelle-Thouarault, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 79,62%, plus élevé de 19 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, sur les 1 719 inscrits sur les listes électorales à la Chapelle-Thouarault, 60,62% avaient effectivement participé à l'élection. La participation était de 59,64% en 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au deuxième tour à la Chapelle-Thouarault ? L'une des clés de ces élections législatives 2024 est indiscutablement l'abstention. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à la Chapelle-Thouarault s'élevait à 79,62%. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 83,79% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,62% au second tour, c'est-à-dire 1 398 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,57% au premier tour. Au second tour, 58,12% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Le rejet de la politique en place serait notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de la Chapelle-Thouarault (35590).

17:29 - La Chapelle-Thouarault aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de la Chapelle-Thouarault, les élections sont en cours. Avec une population de 2 252 habitants répartis dans 978 logements, cette localité présente une densité de 270 hab par km². Avec 71 entreprises, La Chapelle-Thouarault permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,45%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 37,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 169,32 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à la Chapelle-Thouarault montre l'attachement des habitants aux idées de l'Hexagone.