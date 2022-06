18:46 - Que vont choisir les supporters de gauche à Clichy ?

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Clichy. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,17% et 1,45% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 49,77% à Clichy pour ces élections légilsatives.