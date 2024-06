Résultat des législatives à Saint-Ouen-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un résultat aux législatives entre 57% et 67% à Saint-Ouen-sur-Seine pour le Front populaire ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va se rassembler autour le Nouveau Front populaire ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 19,21% à Saint-Ouen-sur-Seine. Mais ce sont 67% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (35,55%), de Marie Toussaint (11,16%) ou encore de Léon Deffontaine (2,77%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Ouen-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 57,13% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 60% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le RN n'a à peu près rien gagné à Saint-Ouen-sur-Seine Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. À Saint-Ouen-sur-Seine, on note que le RN n'est pas monté lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella obtenant en effet 10,55% à l'issue du précédent rendez-vous européen et 8,97% le 9 juin dernier. Cette contre-performance diffère de ce qui a été observé à l'échelle nationale, avec près de 8 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:31 - Saint-Ouen-sur-Seine fait exception lors des européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est évocateur, même si certaines communes font exception... C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Saint-Ouen-sur-Seine lors des élections européennes 2024, avec 35,55% des suffrages. La liste surclassait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 19,21% dans la cité. Marie Toussaint finissait troisième, avec 11,16%.

14:32 - Saint-Ouen-sur-Seine avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Dans la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 7,17%, la représentante de l'extrême droite était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 51,82% et 21,32% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 82,34% contre 17,66% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Ouen-sur-Seine ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très instructif. Lors des législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, cumulant 5,68% des votes sur place, contre 57,13% pour Eric Coquerel (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

11:02 - Saint-Ouen-sur-Seine : élections législatives et dynamiques démographiques A la mi-journée des élections législatives, Saint-Ouen-sur-Seine émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 25,06% de cadres pour 53 207 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 7 797 entreprises, Saint-Ouen-sur-Seine se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 20,15% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 13,68% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 11 096 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2729,35 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,97%, révélant une situation économique tendue. À Saint-Ouen-sur-Seine, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Les législatives commencent à Saint-Ouen-sur-Seine : l'abstention en question À Saint-Ouen-sur-Seine (93400), l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 26 748 personnes en âge de voter dans la ville, 66,08% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 73,64% au premier tour, soit 19 697 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 44,72% au premier tour et seulement 43,29% au second tour. La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national pourrait en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Ouen-sur-Seine.