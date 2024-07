Résultat des législatives 2024 à Asnières-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Asnières-sur-Seine : législatives et dynamiques démographiques

À Asnières-sur-Seine, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 10,59% et une densité de population de 17948 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 39,8%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,43% et d'une population immigrée de 21,03% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,07% à Asnières-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.