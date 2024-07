Résultat des législatives 2024 à Levallois-Perret : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Levallois-Perret, un lien étroit

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Levallois-Perret regorge de diversité et d'activités. Avec ses 48,12% de cadres pour 68 009 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 10 957 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 37 600 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,32% des résidents sont des enfants, et 18,02% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 6 850 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 14,76%, Levallois-Perret est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 8,65%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 4576,73 € par mois. À Levallois-Perret, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.