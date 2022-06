Résultat de la législative à Clichy-sous-Bois : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Clichy-sous-Bois sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Clichy-sous-Bois ? L'alliance LREM-Ensemble est tombé à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Clichy-sous-Bois ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le président sortant avait obtenu 16,49% des voix à Clichy-sous-Bois, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national accumulait 11,8% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 60,48% (contre 21,95%). 14:30 - À Clichy-sous-Bois, le chiffre clé de ces législatives 2022 demeure la participation À Clichy-sous-Bois, l'un des critères forts de ces élections législatives sera incontestablement le taux de participation. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 51,66% au niveau de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 41,76% au premier tour. Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? 11:30 - À Clichy-sous-Bois quel était le taux de la participation à Clichy-sous-Bois en 2017 ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 29 085 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 78,71% des personnes habilitées à voter à Clichy-sous-Bois avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 73,17% au tour deux. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Des horaires allongés pour ces législatives à Clichy-sous-Bois Si jamais vous peinez à cerner les 12 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Clichy-sous-Bois, prenez votre temps. Les bureaux de vote seront fermés à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole. La préfecture a en effet publié un arrêté pour permettre aux 11832 citoyens de se rendre aux urnes 2 heures plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Clichy-sous-Bois

Les élections législatives 2022 auront lieu à Clichy-sous-Bois comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Tête de liste Liste Malik Houha Ecologistes Sophie Cicero Divers extrême gauche Mariam Cisse Régionaliste Ludovic Toro Union des Démocrates et des Indépendants Bahri Cesur Divers Pierre, Marie Salle Reconquête ! Jean-François Perier Rassemblement National Amal Aissaoui Divers extrême gauche Jérôme Legavre Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Klebek Divers gauche Stéphane Testé Ensemble ! (Majorité présidentielle) Arnold Voillemin Droite souverainiste

Législatives 2022 à Clichy-sous-Bois : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Clichy-sous-Bois ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. La gauche rassemblée remportera-t-elle la confiance des habitants de cette agglomération à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 60,5% des votes au premier tour à Clichy-sous-Bois. L'ancien président du Parti de gauche avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 16,5% et 11,8% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en rassemblant 74,1% des votes face à Marine Le Pen (25,9%).