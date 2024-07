Résultat des législatives 2024 à Montfermeil : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Montfermeil : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Montfermeil, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 4720 habitants/km² et 43,41% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 14,26% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2281,2 € par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 4 734 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 19,40% et d'une population immigrée de 23,55% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,82% à Montfermeil, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.