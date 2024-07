Résultat des législatives 2024 au Raincy : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le Raincy : législatives et dynamiques démographiques

Dans la ville du Raincy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 18,28% des résidents sont des enfants, et 20,99% de 60 ans et plus. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,6%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,46% et d'une population immigrée de 16,39% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,44% au Raincy, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.