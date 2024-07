Résultat des législatives 2024 à Livry-Gargan : les premiers chiffres du 2e tour

L'observation des scrutins électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. À Livry-Gargan, le pourcentage de participation au 1er round des législatives 2024 a été de 63,29%, plus important de 16 points que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, 47,14% des inscrits sur les listes électorales de Livry-Gargan (93) s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 44,47% lors des européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Livry-Gargan

Au cœur de la campagne électorale législative, Livry-Gargan se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 46 028 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 782 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 12 185 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (73,87%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 7 716 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 22,01%, Livry-Gargan est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 709 euros/an, la ville vise un avenir prospère. À Livry-Gargan, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.