Résultat de la législative à Cloyes-les-Trois-Rivières : en direct

À Cloyes-les-Trois-Rivières, Marine Le Pen avait terminé en tête de la dernière élection avec 32,94% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 27,77%. Arrivaient ensuite, avec 10,93%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,57%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront sans doute ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble est tombée tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

À Cloyes-les-Trois-Rivières, l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif sera incontestablement le niveau de participation. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,38% dans la commune. Le taux d'abstention était de 24,11% au premier tour. Les populations des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ?

11:30 - À Cloyes-les-Trois-Rivières, le score de l'abstention lors des élections législatives sera un élément fort

Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq années plus tôt, lors des législatives, sur les 4 458 inscrits sur les listes électorales à Cloyes-les-Trois-Rivières, 44,01% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 39,17% au deuxième round. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.