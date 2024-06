Résultat des législatives à Colombiers : l'élection 2024 en direct

12:06 - La participation aux élections législatives à Colombiers

L'observation des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des européennes de début juin, parmi les 2 135 personnes en âge de voter à Colombiers, 62,62% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 57,27% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,57% au premier tour et seulement 50,67% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Colombiers ? Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017.