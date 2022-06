Résultat de la législative à Cordemais : en direct

12/06/22 11:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cordemais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:17 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Cordemais ? Bienvenue sur cette page où nous vous proposons de vivre cette journée d'élections législatives à Cordemais, jusqu'à la communication des résultats. Se trouvent en lice 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Cordemais

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cordemais comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Olivier Terrien Divers extrême gauche Véronique Jarry Rassemblement National Gildas Perrot Régionaliste Hélène Dolidon Divers extrême gauche Ségolène Amiot Nouvelle union populaire écologique et sociale Ophélie Guéguen Ecologistes Benjamin Duprat Droite souverainiste Gwenvaël Duret Régionaliste Anne-France Brunet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Thibault Fauchait Reconquête ! Sophie Van Goethem Les Républicains

Législatives 2022 à Cordemais : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 776 citoyens de Cordemais (44360) seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des votes au premier tour à Cordemais, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 27% et 19% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Cordemais grâce à 59% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41% des suffrages. Les votants de cette localité se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?