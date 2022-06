Résultat de la législative à Cournon-d'Auvergne : en direct

17:09 - Les enquêtes sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Cournon-d'Auvergne ?

La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France et France Télévisions). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho à Cournon-d'Auvergne. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Cournon-d'Auvergne cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 30,16% des suffrages. A la suite, remontait Jean-Luc Mélenchon à 22,38%, puis Marine Le Pen à 20,53% et Éric Zemmour à 5,55%. Le président-candidat arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votes à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.