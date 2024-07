Résultat des législatives 2024 à Lempdes : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Lempdes et leurs implications électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Lempdes se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 663 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 558 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 15,26% des résidents sont des enfants, et 10,24% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Lempdes abrite une communauté diversifiée, avec ses 375 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,2%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2198,04 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Lempdes s'inscrit dans l'histoire de la France.