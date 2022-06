Résultat des législatives à Criquetot-l'Esneval - Election 2022 (76280) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Criquetot-l'Esneval

Le résultat des élections législatives 2022 à Criquetot-l'Esneval est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime

Le résultat du premier round de l'élection législative à Criquetot-l'Esneval a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les électeurs votant dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime et habitant à Criquetot-l'Esneval. Marie-Agnès Poussier-Winsback a raflé 36% des suffrages au niveau de la ville. Nicolas Goury (Rassemblement National) et Stéphanie Fouani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 26% et 20% des voix. L'abstention parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 9ème circonscription de la Seine-Maritime atteint 48%, ce qui représente 902 non-votants. L'issue définitive de la législative au niveau de cette circonscription électorale dépendra des choix des électeurs des 123 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Criquetot-l'Esneval Nicolas Goury Rassemblement National 29,25% 25,55% Marie-Agnès Poussier-Winsback Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,37% 35,80% Stéphanie Fouani Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,33% 19,54% Victor Balier Les Républicains 4,68% 4,65% Mickaël Baron Divers gauche 3,71% 3,06% Stéphanie Kerbarh Divers centre 3,35% 1,58% Jean Marc Bled Reconquête ! 2,54% 1,37% Victor Fournier Divers centre 2,44% 2,75% Carole Servais Ecologistes 1,83% 0,84% Jean-Paul Macé Divers extrême gauche 1,55% 1,37% Patrick Bucourt Droite souverainiste 1,52% 3,27% Annabelle Betemps Folain Divers droite 0,42% 0,21% Participation au scrutin Circonscription Criquetot-l'Esneval Taux de participation 49,79% 51,79% Taux d'abstention 50,21% 48,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81% 1,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,62% Nombre de votants 47 624 969

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Criquetot-l'Esneval sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat aux législatives de Criquetot-l'Esneval pour le bloc de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,59% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Criquetot-l'Esneval le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,42% et 1,16% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 21,17% à Criquetot-l'Esneval pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Criquetot-l'Esneval, des sondages aussi parlants qu'en France ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Criquetot-l'Esneval. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Criquetot-l'Esneval cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 30,06% des suffrages. Derrière, se trouvait Emmanuel Macron à 28,75%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,59% et Valérie Pécresse à 5,75%. 14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Criquetot-l'Esneval ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement la participation à Criquetot-l'Esneval. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français, combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Criquetot-l'Esneval (76280). Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,17% des votants de la commune. L'abstention était de 24,26% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Criquetot-l'Esneval ? L'observation des résultats des élections antérieures permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Pendant les dernières élections législatives, parmi les 1 815 personnes en âge de voter à Criquetot-l'Esneval, 49,92% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 43,75% pour le round deux. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Criquetot-l'Esneval pour ces législatives Au cas où vous êtes toujours incertain concernant les 12 candidats au 1er tour dans l'unique circonscription de Criquetot-l'Esneval, gardez vos nerfs. Les 2 bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Criquetot-l'Esneval : les enjeux