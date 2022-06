Résultat de la législative à Déville-lès-Rouen : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Déville-lès-Rouen sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Déville-lès-Rouen ? La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Déville-lès-Rouen au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 26,29% des voix à Déville-lès-Rouen, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait atteint 26,07% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 25,96% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Déville-lès-Rouen L'un des critères décisifs du scrutin législatif 2022 sera sans nul doute le taux de participation à Déville-lès-Rouen. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 6 815 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 66,67% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 67,54% au premier tour, ce qui représentait 4 603 personnes. Le conflit ukrainien serait capable de détourner l'attention des habitants de Déville-lès-Rouen de leur devoir civique. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Déville-lès-Rouen en 2017 ? L'observation des dernières élections permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Durant les précédentes élections législatives, sur les 7 118 inscrits sur les listes électorales à Déville-lès-Rouen, 65,13% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,96% pour le deuxième round. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Les habitants de Déville-lès-Rouen ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Pour ces nouvelles élections à Déville-lès-Rouen, les 9 bureaux de vote (de Centre Culturel Voltaire à Ecole Charles Perrault) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Déville-lès-Rouen

Les élections législatives 2022 auront lieu à Déville-lès-Rouen comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Pierre-Alexandre Besson Ecologistes Céline Vitard Divers extrême gauche Richard Vacquer Divers gauche Pierre-Alexandre Guesdon Divers Mélanie Crosnier Rassemblement National Marie-Hélène Roux Les Républicains Maxime Da Silva Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine de Cintré Divers gauche Damien Adam Ensemble ! (Majorité présidentielle) Valérie Foissey Divers extrême gauche Olivier Cleland Reconquête !

Législatives 2022 à Déville-lès-Rouen : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 26.3% des voix au premier tour à Déville-lès-Rouen, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26.1% et 26.0% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Déville-lès-Rouen avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 56.8% des voix, abandonnant donc à Marine Le Pen 43.2% des voix. Les citoyens de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Déville-lès-Rouen (76250) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.